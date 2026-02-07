BIT Milano 2026: Palazzo della CittÃ  di Agnone tra le imprese molisane del turismo autentico

Si Ã¨ svolta nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio, alle ore 16:30, presso la sede di Confcooperative Molise a Campobasso, la conferenza stampa dedicata alle esperienze turistiche che raccontano e valorizzano i territori, promossa da Confcooperative Molise. Un appuntamento importante che ha messo al centro una visione condivisa di sviluppo turistico, fondata sulla cooperazione

A condurre la conferenza Ã¨ stato il presidente di Confcooperative Molise, Riccardo Terriaca, alla presenza dei rappresentanti delle imprese e delle cooperative che hanno aderito a questo ambizioso progetto di rete, nato con lâ€™obiettivo di unire competenze, idee ed esperienze per costruire unâ€™offerta turistica molisana piÃ¹ forte, strutturata e riconoscibile, anche sui grandi palcoscenici internazionali.

Tra le realtÃ presenti anche Palazzo della CittÃ di Agnone, attraverso la societÃ Il Mandorlo, che ha portato il proprio contributo e la propria visione di turismo slow: un modo di viaggiare che mette al centro il borgo, le persone, le relazioni e il tempo necessario per vivere davvero i luoghi. Un approccio che valorizza lâ€™esperienza autentica del territorio, lontano dai ritmi frenetici del turismo di massa e profondamente legato alle comunitÃ locali.

La conferenza ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione tra realtÃ che ogni giorno lavorano per costruire un Molise piÃ¹ autentico, accogliente e consapevole delle proprie potenzialitÃ . Un vero e proprio collettivo del turismo molisano, nato dalla volontÃ di fare squadra e di presentarsi uniti di fronte alle nuove sfide del settore.

Durante lâ€™incontro Ã¨ stato presentato ufficialmente il progetto a cura di Gabriele Di Blasio, docente della Fondazione Italiana Sommelier, che accompagnerÃ il gruppo anche alla BIT di Milano 2026, una delle piÃ¹ grandi fiere internazionali del turismo. Proprio in fiera, questa idea di collettivitÃ troverÃ spazio e visibilitÃ : ai buyer presenti verrÃ proposta unâ€™offerta turistica molisana integrata, capace di raccontare il territorio attraverso esperienze, accoglienza, enogastronomia e cultura

A rendere ancora piÃ¹ concreto il progetto, la presentazione di uno spot promozionale che raccoglie le imprese aderenti e racconta il Molise tappa dopo tappa, mettendo in luce borghi, paesaggi, storie e persone. Un racconto visivo che restituisce lâ€™anima del territorio e ne rafforza lâ€™identitÃ turistica.

In questo percorso, la partecipazione di Palazzo della CittÃ di Agnone si inserisce come esempio di ospitalitÃ attenta, radicata nel contesto urbano e culturale dellâ€™Alto Molise, capace di interpretare e tradurre concretamente i valori del turismo lento e sostenibile. Un contributo che rafforza il legame tra promozione turistica e valorizzazione dei borghi storici, elementi centrali della proposta molisana.

La conferenza stampa ha confermato come la cooperazione rappresenti oggi una delle chiavi principali per il futuro del turismo in Molise: fare rete, condividere visioni e presentarsi insieme significa dare piÃ¹ forza a un territorio che ha molto da raccontare e da offrire.