Pescopennataro si racconta alla BIT: il Parco Abete Bianco vetrina dellâ€™Alto Molise

PESCOPENNATARO â€“ Pescopennataro si prepara a volare a Milano per partecipare alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, una delle piÃ¹ importanti vetrine del settore a livello nazionale e internazionale. Unâ€™occasione strategica per raccontare e promuovere le eccellenze di un borgo che ha fatto della natura, dellâ€™accoglienza e della sostenibilitÃ i propri punti di forza.

Al centro della presenza molisana alla fiera ci sarÃ il Parco Abete Bianco, autentico simbolo del territorio. I boschi, la biodiversitÃ protetta e le possibilitÃ di vivere la montagna in modo lento e consapevole saranno presentati a tour operator e visitatori come unâ€™esperienza di rigenerazione e contatto diretto con lâ€™ambiente. In un momento in cui il turismo green registra una crescita costante, Pescopennataro si propone come meta ideale per chi cerca sport allâ€™aria aperta, silenzio e paesaggi incontaminati.

Il Comune si presenterÃ alla BIT forte anche del riconoscimento della Bandiera Gialla, conferito da ACT Italia, che identifica Pescopennataro come Comune amico del turismo itinerante. Un marchio che certifica lâ€™attenzione verso camperisti e viaggiatori slow, grazie a servizi dedicati e a unâ€™accoglienza costruita su misura per chi ama la libertÃ di movimento senza rinunciare alla qualitÃ dellâ€™esperienza.

La partecipazione alla fiera milanese rappresenta una sfida importante e, allo stesso tempo, una grande opportunitÃ per consolidare il nome di Pescopennataro sui mercati turistici nazionali ed esteri. Giorni di incontri e confronti serviranno a dimostrare come anche un piccolo borgo possa competere con destinazioni piÃ¹ affermate, puntando su autenticitÃ , bellezza e identitÃ .

Tra le novitÃ che verranno presentate alla BIT spicca il Cammino di Dosima, un progetto ambizioso che collega la Costa dei Trabocchi alle vette dellâ€™Alto Molise. Un itinerario che unisce mare e montagna, mettendo in rete paesaggi, borghi e tradizioni, e invitando i viaggiatori a riscoprire il valore del cammino lento, fatto di passi, incontri e territori da attraversare con rispetto.

Tappa finale e cuore dellâ€™esperienza resta il Parco Abete Bianco, luogo di arrivo e rigenerazione, dove la natura conserva ancora un equilibrio prezioso. Ãˆ da qui che Pescopennataro intende raccontarsi alla BIT di Milano, portando tra i padiglioni della fiera il profumo dei suoi boschi e lâ€™ospitalitÃ autentica dellâ€™Alto Molise, pronta a conquistare lâ€™attenzione di operatori e visitatori.