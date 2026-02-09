Molise in Gara: La Rivoluzione dei Cuochi al Campionato Italiano



L’Hotel Dora ha ospitato la cena di presentazione ai Campionati.

C’è un profumo nuovo che sale dalle cucine del Molise, un aroma di rinascita, di passione, di orgoglio. La brigata molisana torna in gara nel Campionato Italiano di Cucina con lo spirito rinnovato, la fiamma viva degli anni migliori e la consapevolezza che l’arte dei sapori è il più potente linguaggio dell’identità.

Al Motel Dora, dove si è tenuta la cena di presentazione dei piatti, banco di giudizio per le prossime sfide, si è respirata un’atmosfera intensa, di concentrazione e sogno. I fornelli accesi come fari nella notte, i piatti velati da un segreto affascinante — top secret, ma capaci di parlare italiano con accenti molisani. È stata una parata di emozioni e talento: giovani cuochi dallo sguardo deciso, fianco a fianco con maestri che custodiscono la sapienza dell’arte antica. Insieme, hanno raccontato la forza di una squadra che vuole superare sé stessa, riscattare il passato e conquistare il palato del futuro.



Un brindisi allora ai cuochi molisani, ai loro grembiuli intrisi di dedizione e speranza, al coraggio di chi osa innovare restando fedele alla terra da cui è nato. Che il loro estro infiammi le prossime competizioni, perché la cucina — quella vera — non è solo mestiere, ma poesia che si serve su un piatto caldo.



Questo l’auspicio per la rinnovata brigata capitanata dal presidente della sezione della provincia di Campobasso, Matteo Miucci. Rimini, sede dei campionati che si terranno dal 15 al 17 febbraio prossimi, vedranno scendere tra i fornelli: Ernesta Vassolo – lady chef -, Cosimo Testa – miglior allievo – nelle gare per singoli; MariaPia Sciarretta, Soccorsa Tomasone e Loredana Modeo – categoria Street Food, ai quali si aggiungeranno nella categoria Pasticceria: Andrea Soledad Lopez ( K2 ) , Alessandro Benvenuto ( K1 Junior ), Lodian Permeti ( K1Senior ). Il team Molise guidato dal Team Manager Matteo Miucci e dai coach Raffaele Garofalo e Gaetano Minervini, vedrà gareggiare per il podio Lidia Lutan, Fabrizio Savini, Giovanni Di Benedetto, Marco Massaro, Chiara Giancola, Giuseppe D’Alessandro, Ernesta Vassolo, Anastasia Di Pinto, Alessandro Benvenuto. Un grandissimo sforzo, quello della squadra regionale, che ha visto impegnati nell’organizzazione il presidente regionale Massimo Talia e Giovanni Colarusso quale presidente provinciale sezione di Isernia i quali hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il grado di preparazione e professionalità raggiunto dai componenti del team.



Un enorme lavoro di squadra che ha coinvolto emotivamente l’Effe srl di Pescopennataro, la Tecnovassolo srls di Chiauci, l’ItalianaGas di Termoli, l’Hotel Lo Smeraldo di Roccavivara, nel supportare, senza esitazioni, la squadra molisana che, già subito dopo la partecipazione ai campionati 2026, dovrà vedersela con un impegno assai più gravoso quale il raduno internazionale della Federazione Italiana Cuochi che si terrà per la prima volta in Molise, in quel di Termoli, dove si ritroveranno centinaia di toque bianche per una tre giorni in nome del “Cibo Italiano”. Prevista la presenza di autorità di spicco, tra i quali quella del Ministro Lollobrigida.



La serata ha visto la partecipazione di autorità politiche tra le quali quelle dei consiglieri regionali Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio, sindaci dell’area, personalità dell’imprenditoria tra i quali Antonio Valerio, e della cucina quali esponenti dell’Accademia della Cucina della provincia pentra.

A breve la partenza e, “Che vinca il gusto, che vinca il Molise”.

