'Giornate di raccolta del farmaco', in Molise da oggi al 16 febbraio

Da oggi, e fino a lunedÃ¬ prossimo, 16 febbraio, tornano le 'Giornate di raccolta del farmaco', iniziativa promossa dalla Fondazione 'Banco farmaceutico' giunta alla 26/a edizione.

SarÃ possibile donare, nelle 21 farmacie degli 11 comuni molisani che aderiscono alla raccolta, uno o piÃ¹ medicinali da banco che verranno consegnati a persone in condizioni di povertÃ sanitaria.

In Molise, durante l'edizione 2025, sono state raccolte 2.368 confezioni, pari a un valore di 22.642 euro, che hanno aiutato 1.553 assistiti da 9 realtÃ caritative del territorio regionale.

Queste ultime hanno espresso un fabbisogno di 3.490 confezioni di farmaci.