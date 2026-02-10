Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Giornate di raccolta del farmaco', in Molise da oggi al 16 febbraio

AttualitÃ 
Condividi su:

Da oggi, e fino a lunedÃ¬ prossimo, 16 febbraio, tornano le 'Giornate di raccolta del farmaco', iniziativa promossa dalla Fondazione 'Banco farmaceutico' giunta alla 26/a edizione.

SarÃ  possibile donare, nelle 21 farmacie degli 11 comuni molisani che aderiscono alla raccolta, uno o piÃ¹ medicinali da banco che verranno consegnati a persone in condizioni di povertÃ  sanitaria.
    In Molise, durante l'edizione 2025, sono state raccolte 2.368 confezioni, pari a un valore di 22.642 euro, che hanno aiutato 1.553 assistiti da 9 realtÃ  caritative del territorio regionale.
    Queste ultime hanno espresso un fabbisogno di 3.490 confezioni di farmaci.

Condividi su:

Seguici su Facebook