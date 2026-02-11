Alla Bit il bar di Venafro lancia la sfida green: bevanda a 1 euro con il bicchiere da casa

Ãˆ la nuova iniziativa che pensa all'ambiente e alle tasche, ideata da Ida Di Ciacco e Moreno Spada - i proprietari del bar 'Don AntÃ²' di Venafro - e presentata alla Bit di Milano nello stand della Regione Molise. Nuova iniziativa, la terza in ordine di tempo, perchÃ© Ida e Moreno avevano giÃ calamitato grande attenzione mediatica, non solo nazionale, "con il caffÃ¨ a 50 centesimi, portando la tazzina", e "il caffÃ¨ gratis portando prodotti del territorio". Ora arriva il bicchiere da riempire con bevande assolutamente non ultraprocessate per tutelare anche, e soprattutto, la salute dei consumatori. "Un gesto volutamente provocatorio - spiega Ida Di Ciacco -, per richiamare l'attenzione su consumi piÃ¹ consapevoli, sull'impatto ambientale dei materiali usa e getta e sull'aumento generalizzato dei prezzi che pesa anche sui piccoli gesti quotidiani. La mandolina taglia verdure definitiva Cioppy Una protesta ironica, ma concreta del mondo dei bar e della ristorazione italiana ed estera, un esempio di comunicazione territoriale e di marketing sociale capace di unire turismo, sostenibilitÃ e identitÃ locale". A proposito delle bevande ultraprocessate, Ida annuncia: "SarÃ una battaglia all'uso spropositato di queste bevande e i nostri consumatori parteciperanno a uno studio specifico dell'Ircss Neuromed sulle conseguenze dell'assunzione della bevande ultraprocessate e i benefici dei prodotti salubri". Le aspettative di Ida e Moreno sono alte. "Se guardiamo ai risultati delle precedenti - ha concluso Ida - sarÃ un grande successo a beneficio della salute e dell'ambiente".