Istat, in Molise un'abitazione su due Ã¨ disabitata

In Molise solo il 55,8% dell'intero patrimonio edilizio disponibile risulta occupato.

E' quanto emerge da un report dell'Istat aggiornato al 31 dicembre

testa alla graduatoria con l'81% delle abitazioni occupate c'Ã¨ il Lazio, fanalino di coda la Valle d'Aosta con il 43,9%. Dall'analisi dell'Istituto di statistica si apprende che il grado di urbanizzazione e il tipo di territorio per zona altimetrica incidono chiaramente sulla quota di abitazioni occupate: i valori piÃ¹ elevati si raggiungono nelle cittÃ , 84,5%, e nei Comuni situati in pianura, quasi 82%), i valori piÃ¹ contenuti nelle zone rurali (55,0) e di montagna interna il 53,1%. Piccole cittÃ e sobborghi si collocano, al pari delle aree collinari interne, intorno alla media nazionale.