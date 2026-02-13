CAPRACOTTA SI MASCHERA! Carnevale di Capracotta 2026 – “Alla festa delle Quattro Stagioni”

Tamburi che battono, colori che esplodono, risate che riempiono le strade! Il 15 febbraio 2026 Capracotta si prepara a vivere un pomeriggio di festa, musica e tradizione con la Sfilata di Carnevale “Alla festa delle Quattro Stagioni”, un’iniziativa speciale ideata e organizzata dai bambini e dalle bambine del Centro Socio Educativo di Capracotta.

L’evento nasce dall’entusiasmo e dalla creatività dei più piccoli, coordinati con passione da Emilia e Valentina, con la collaborazione di Marianna. Fondamentale anche il contributo per i mezzi della sfilata offerto da Fernando, Michele, Alessio e Michele, insieme al supporto della Pro Loco Capracotta e del Comune di Capracotta.

Ore 15:30

Partenza da Piazza E. Gianturco

Il corteo mascherato attraverserà le vie del paese tra musica, allegria e tanto divertimento, fino a raggiungere Piazza Stanislao Falconi, dove la festa si concluderà in grande stile con l’attesissima rottura della pignatta, momento simbolico e amatissimo dai bambini.

L’invito è rivolto a tutti: grandi e piccoli. Indossate la vostra maschera, portate strumenti musicali, pentole, coperchi, campanacci e lasciatevi travolgere dallo spirito del Carnevale viecchiə e Pazzə, tra tradizione e fantasia.

Un appuntamento che celebra la comunità, la partecipazione e la gioia condivisa, dimostrando ancora una volta come l’energia dei più giovani sappia accendere il cuore del paese.