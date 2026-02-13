Il 19 e 20 febbraio a Roma gli Stati generali dei piccoli Comuni

ROMA, 12 FEB – Si svolgeranno giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, a Roma, presso il Roma Convention Center “La Nuvola” (EUR), gli Stati generali dei Piccoli Comuni, appuntamento nazionale organizzato in occasione dell’evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito del Programma operativo complementare (POC) al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e attuato da ANCI.

L’iniziativa ha consentito di costruire un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo oltre 1.500 enti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni.

La due giorni sarà conclusa dagli interventi di Gaetano Manfredi, presidente di ANCI, e del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

La prima giornata di lavori sarà dedicata al progetto P.I.C.C.O.L.I., con l’elaborazione di proposte operative da portare all’attenzione delle istituzioni. In programma quattro sessioni tematiche parallele che coinvolgeranno sindaci, funzionari e stakeholder sui nodi strategici dell’amministrazione dei piccoli Comuni: personale, gestioni associate, bilancio e gestione finanziaria, bisogni delle comunità locali.

La giornata di venerdì 20 febbraio, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sarà aperta dall’intervento di Roberto Pella, vicepresidente ANCI con delega alle Aree interne e sindaco di Valdengo, e di Susanna Cenni, coordinatrice nazionale ANCI della Conferenza dei presidenti delle Associazioni regionali e sindaca di Poggibonsi.

Seguirà la relazione introduttiva di Alessandro Santoni, coordinatore nazionale della Consulta Piccoli Comuni ANCI. Previsti inoltre gli interventi, entrambi in remoto, di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, e di Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno.

Le conclusioni saranno affidate nuovamente al presidente ANCI Gaetano Manfredi e al ministro Paolo Zangrillo, a chiusura di un confronto che punta a rafforzare il ruolo strategico dei piccoli Comuni nello sviluppo e nella coesione dei territori.