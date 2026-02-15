Agnone celebra il Carnevale delle Contrade: ritorno alle tradizioni

Oggi i soci del Circolo San Pio di Agnone hanno organizzato il tradizionale Carnevale delle Contrade, conosciuto anche come Carnevale di una volta, un evento che ha riproposto unâ€™antica tradizione ormai scomparsa nel corso degli anni. Partecipanti vestiti con abiti antichi hanno animato le strade, le masserie e le abitazioni del vasto agro altomolisano, portando allegria, risate e scompiglio in ogni angolo.

Il Carnevale si Ã¨ trasformato in una grande festa, con maschere e costumi, molti dei quali confezionati a mano. Non sono mancati strumenti musicali tradizionali come du bott, armoniche, racanelle, trombe e tamburelli, che hanno accompagnato le esibizioni e le sfilate. Gli abitanti delle numerose contrade agnonesi hanno accolto con entusiasmo lâ€™arrivo delle maschere, offrendo ospitalitÃ , dolci tipici e buon vino, partecipando attivamente ai canti e ai balli.

Purtroppo, a causa delle condizioni meteo avverse, il giro completo di tutte le contrade Ã¨ stato interrotto, ma ciÃ² non ha impedito alla festa di mantenere il suo spirito gioioso e conviviale.

Il Carnevale delle Contrade si conferma cosÃ¬ un appuntamento consolidato, capace di riscoprire le radici culturali della comunitÃ agnonese e di regalare momenti di divertimento e allegria. Appuntamento al prossimo anno per rivivere nuovamente la magia del Carnevale di una volta.