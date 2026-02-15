Torneo Fair Play Under 13 a Venafro: una mattinata all’insegna dello sport e dei valori educativi

Questa mattina, presso lo Stadio del Prete di Venafro, dalle ore 9.30 alle 13.30, si è svolta la fase provinciale di Isernia del Torneo Fair Play 2025-2026 Under 13, organizzato dal Comitato Regionale Molise in conformità ai principi promossi dalla FIGC. L’iniziativa è finalizzata alla promozione dei valori educativi, sportivi e comportamentali del calcio giovanile, con un’attenzione particolare alla socializzazione e al divertimento dei ragazzi.

Alla manifestazione hanno assistito numerosi genitori, che hanno contribuito a creare una calorosa cornice di pubblico per i giovani atleti. Sul campo si sono sfidati circa 80 ragazzi rappresentanti le quattro società partecipanti alla fase provinciale di Isernia:

Aesernia Fraterna

San Leucio

Football Venafro

Olympia Agnonese

Le partite si sono disputate con formule diverse: due tempi da 15 minuti per incontri 9 contro 9, oltre a mini gare 5 contro 5 e 4 contro 4, con l’obiettivo di far giocare e far socializzare i ragazzi, senza decretare un vincitore finale.

Per l’Olympia Agnonese erano presenti 18 ragazzi, accompagnati dal mister Mario Fusaro e dal responsabile del settore giovanile Fernando Sica, insieme a numerosi genitori desiderosi di seguire da vicino la festa dei propri figli. A supervisionare la giornata, i tecnici federali Mister Alessio Camuso e Mister Dante Cicchese.

Come spiegato da Sica, questa fase provinciale sarà seguita dalla fase interprovinciale, in programma domenica 1 marzo a Boiano, con un triangolare che vedrà protagoniste Olympia Agnonese, Accademy Boiano e Polisportiva Acli.

“Ci aspetta un periodo intenso di sport – ha concluso Sica – per i ragazzi nati nel 2013-2014, che avranno l’opportunità di confrontarsi con altre scuole calcio della provincia di Campobasso, vivendo esperienze importanti sia sul piano sportivo sia educativo.”