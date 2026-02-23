Nuovo collegamento Casertaâ€“Bojano, proseguimento in bus per Campobasso

Dal prossimo 1Â° marzo 2026 sarÃ attivo un nuovo collegamento del Regionale di Trenitalia tra Caserta e Bojano, con prosecuzione in bus verso Campobasso.





Il treno 94884 partirÃ da Caserta alle ore 8:04 ed effettuerÃ fermate a Vairano (8:40), Venafro (8:59), Isernia (9:22) per arrivare a Bojano alle ore 9:48. I passeggeri che vorranno proseguire per Campobasso potranno effettuare l'interscambio con bus in partenza alle 9:58 e in arrivo nel capoluogo alle ore 10:20.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d'orario.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.





Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.





