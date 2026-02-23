Francesco Moffa delle Fiamme Oro Campobasso Ã¨ Vice Campione dâ€™Italia di lotta libera.

Francesco MOFFA della Sezione giovanile del Gruppo sportivo Fiamme Oro di Campobasso conquista il titolo di Vice Campione d'Italia nella categoria lotta libera

Nella giornata di ieri 22 febbraio, al PalaPellicone di Ostia si sono svolte le finali del Campionato Italiano Under 17 di lotta greco-romana con la partecipazione di 150 atleti.

La Sezione Giovanile del Gruppo sportivo Fiamme Oro di Campobasso ha partecipato all'evento con 6 atleti, tra cui il campobassano Francesco Moffa, che pur appartenendo per etÃ agli Under 15 ha gareggiato con gli atleti della categoria superiore Under 17, Ã¨ riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto nella categoria di lotta greco romana degli 80 kg, vincendo la medaglia d'argento su ben 20 partecipanti e conquistando il titolo di vice campione d'Italia.

Il giovane Francesco ha conquistato la vittoria con netta superioritÃ nei primi quattro incontri ed Ã¨ stato costretto a cedere il passo solo nella finale a causa di uno sfortunato infortunio.

Ottimo 5Â° posto per Antonio PASSARELLI nella categoria dei 71 kg su 24 atleti presenti. Per lui tre incontri vinti e due persi. Da segnalare anche le buone prestazioni di Francesco RUSSO nei 60 kg, Pietro DI GIGLIO nei 71kg, e degli esordienti Giorgio AMOROSO e Pietro RUSCETTA entrambi militanti nella categoria dei 60 kg.

Il Gruppo sportivo Fiamme Oro di Campobasso, guidato dal tecnico Beniamino SCIBILIA, Ispettore della Polizia di Stato, ottiene nella classifica per societÃ la 12^ posizione su ben 33 societÃ partecipanti.