BASILICA MINORE DELL’ADDOLORATA DI CASTELPETROSO (IS)

Concorso Fotografico – Calendario 2027

«Basilica dell’Addolorata tra tempo ed eternità»

La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso lancia il Concorso Fotografico per il Calendario 2027, aperto a tutti, senza limiti di età o provenienza. I partecipanti sono invitati a raccontare, attraverso il proprio sguardo e la propria creatività, la bellezza, la spiritualità e i dettagli del Santuario e del suo territorio.

L’obiettivo del contest è raccontare la Basilica e il suo territorio: dall’architettura ai dettagli artistici, dai momenti di preghiera alla suggestione del paesaggio circostante. Una grande occasione per far conoscere il Santuario e valorizzare il patrimonio spirituale e paesaggistico del Molise, unendo fede, arte e territorio.

Le 13 fotografie più significative saranno selezionate per la pubblicazione nel Calendario 2027 del bimestrale Eco dell’Addolorata, con pieno riconoscimento degli autori e ampia visibilità anche sui canali social della Basilica.

Regolamento del concorso:

Tema: «Basilica dell’Addolorata tra tempo ed eternità»

Formato: JPG, orizzontale, massimo 3 foto per partecipante.

Preselezione: le foto saranno prima valutate dallo staff del Santuario, quindi i finalisti saranno sottoposti a votazione sui social ufficiali della Basilica.

Premi: pubblicazione nel calendario, copia omaggio e attestato digitale di partecipazione per i vincitori.

Avvertenze: è vietato l’uso di droni o altri velivoli nelle aree soggette a restrizioni; consultare le mappe ufficiali ENAC.

Per maggiori informazioni e per scaricare il regolamento completo: www.santuarioaddolorata.it/news/#news-29

Cenni storici

Il 22 marzo 1888, ai piedi del Monte Patalecchia, Fabiana Cicchino (detta Bibiana) e Serafina Valentino, due contadine di Castelpetroso, cercavano una pecorella smarrita quando furono attratte da una luce intensa. Bibiana scorse la Madonna Addolorata con in braccio il corpo esanime di Gesù. Dieci giorni dopo, la stessa visione si ripeté per Serafina. La notizia si diffuse rapidamente, attirando migliaia di pellegrini.

Il 26 settembre dello stesso anno, l’apparizione fu confermata anche al Vescovo di Bojano, Francesco Macarone Palmieri. La storia giunse fino a Bologna, dove il conte Carlo Acquaderni, direttore della rivista Il Servo di Maria, decise di recarsi sul posto con il figlio Augusto, gravemente malato di tubercolosi ossea. Dopo aver pregato, gli fece bere l’acqua sgorgata dall’anfratto e il ragazzo guarì miracolosamente. Per devozione, il conte fece costruire una cappella sul luogo sacro.

Nel 1890, alla presenza di trentamila fedeli, il Vescovo di Bojano pose la prima pietra del Santuario, progettato in stile neogotico dall’ingegnere Gualandi e costruito con pietra locale dagli scalpellini di Oratino. I lavori furono completati nel 1975 grazie all’impegno di Mons. Alberto Carinci, Vescovo di Campobasso-Bojano.

Il 6 dicembre 1973, con decreto apostolico, la Madonna Addolorata venne proclamata Patrona del Molise, suggellando il profondo legame tra il Santuario e il popolo molisano. Castelpetroso continua a essere meta di pellegrinaggi e simbolo di fede, speranza e devozione.

