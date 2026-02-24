Dune della Riserva Marina di Vasto, due giornate di pulizia Appuntamento il 27 e il 28 febbraio dalle ore 10:00

Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano invitano la cittadinanza a partecipare alle due giornate di pulizia delle dune della Riserva Marina di Vasto, in programma venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026, con ritrovo alle ore 10:00 all’Oasi dell’anziano, in Lungomare Duca degli Abruzzi.

«È importante – sottolineano il sindaco Menna e l’assessore Barisano – prenderci cura del nostro litorale e delle dune, che rappresentano un patrimonio naturale fragile e prezioso per tutta la comunità. Con queste giornate vogliamo sensibilizzare cittadini, famiglie e giovani al rispetto dell’ambiente, promuovendo azioni concrete di tutela e contrasto all’abbandono dei rifiuti. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per preservare riserva e rafforzare la cultura della sostenibilità e della collaborazione.L’iniziativa, aperta a tutti, è realizzata in collaborazione con Wwf, Versoprobo Scs, Plastic Free, Legambiente, Cai Vasto, Madre Cultura, Pulchra Ambiente e Cogecstre».