Bari, il Molise protagonista alla BTM Italia: Fabio Cofelice rilancia su turismo e Film Commission

“Essere presenti a manifestazioni che sono occasione di promozione e valorizzazione del territorio è fondamentale per il Molise”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale, Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura in occasione della partecipazione alla Fiera di Bari in programma dal 25 al 27 febbraio 2026 per la XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management, evento internazionale dedicato al turismo.

“Sono stato davvero lieto – prosegue il Consigliere Cofelice - di accogliere l’invito degli organizzatori di una delle vetrine più importanti per presentare le eccellenze turistiche e culturali dei nostri territori; il Molise avrà a disposizione un proprio stand, senza oneri per la struttura regionale, per rafforzare l’azione di valorizzazione turistica e consolidare nuove sinergie.

Per noi essere presenti in occasioni come questa è fondamentale, poiché significa dare visibilità concreta al Molise ed alle sue potenzialità; il nostro obiettivo resta, infatti, quello di costruire relazioni per creare nuove opportunità turistiche.

In un’area espositiva di oltre 16.000 metri quadrati – ha continuato il Delegato Regionale - oltre 100 gli eventi in programma: workshop, meeting e talk mentre tra i relatori più di 400 gli speaker nazionali e internazionali.

Tra l’altro, il tema ufficiale di questa edizione è “ri~genera”: filo conduttore particolarmente caro al Molise, perché focalizza l’attenzione su un turismo capace di unire memoria, identità territoriale, innovazione e sostenibilità.

Questa secondo noi è la strada corretta per progettare e pianificare lo sviluppo turistico nella nostra regione.

In questa stessa direzione - conclude Fabio Cofelice- ora puntiamo anche sulle potenzialità del comparto audiovisivo, attraverso la recentissima istituzione della Film Commission, volgendo lo sguardo ad un delle forme più efficaci di promozione territoriale; una grande opportunità per la nostra regione che attraverso Film, serie televisive e produzioni audiovisive potrà ‘raccontare’ i suoi luoghi e le sue comunità.

Il Molise, attraverso le sue caratteristiche e il suo patrimonio storico-architettonico, si propone come set ideale per produzioni nazionali e internazionali; un percorso che genererà immediatamente importanti ricadute economiche favorendo l’indotto turistico e la crescita delle imprese locali”.