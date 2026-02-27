Carabinieri: controlli a Termoli su reati predatori, droga e sicurezza sul lavoro: 61 veicoli verificati e sanzioni per quasi 9mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Termoli congiuntamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Campobasso hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e di quelli connessi con lâ€™uso di sostanze stupefacenti, nonchÃ© alle violazioni al codice della strada.

Durante il servizio, che ha visto impegnate varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Termoli sono stati fermati e controllati 61 veicoli e nel contesto identificate 68 persone. Sono stati sequestrati complessivamente circa 3 grammi di hashish nella disponibilitÃ di due soggetti sottoposti a perquisizione, entrambi segnalati alla Prefettura come assuntori ai sensi dellâ€™art. 75 DPR 309/1990.

Elevate anche contravvenzioni per infrazioni al codice della strada una delle quali ha anche comportato per il trasgressore il ritiro della patente di guida. Nel corso del servizio ha operato anche il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Campobasso che, nellâ€™ambito del controllo degli esercizi commerciali, ha proceduto alla segnalazione del titolare di un bar per inosservanza di prescrizioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), elevando sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di quasi 9.000 euro.

Lâ€™attivitÃ in questione si inserisce nel piÃ¹ ampio quadro dei servizi giornalieri di contrasto ai fenomeni di illegalitÃ diffusa e conferma la massima attenzione dellâ€™Arma locale nel controllo del territorio.