Il Venafro frena l’Agnonese: finisce 3-1 al “Del Prete”, granata ancora a -4 dal secondo posto.

Nel pomeriggio odierno allo stadio Stadio Mario Del Prete, la capolista Venafro Calcio interrompe la serie positiva dell’Agnonese, imponendosi con il risultato di 3-1 nella gara di ritorno del campionato di Eccellenza Molise.
Una partita iniziata nel peggiore dei modi per i granata guidati da Mister Farrocco, apparsi fin dai primi minuti poco concentrati e troppo morbidi nell’approccio alla gara. Proprio nelle fasi iniziali, infatti, il Venafro trova il vantaggio sfruttando un’indecisione della difesa ospite.
L’Agnonese fatica a reagire e continua a commettere diversi errori tecnici, soprattutto in fase di impostazione. Il raddoppio dei padroni di casa nasce proprio da un disimpegno troppo superficiale al limite dell’area di rigore, punito prontamente dagli avversari. I granata appaiono contratti, con poco nervo e con molti passaggi imprecisi che favoriscono il controllo della gara da parte del Venafro. Si va così all’intervallo sul 2-0 per la squadra di casa.
Nella ripresa l’Agnonese prova a cambiare ritmo e riesce ad accorciare le distanze portandosi sul 2-1, riaccendendo per qualche minuto le speranze di rimonta. La reazione, però, dura poco: il Venafro ristabilisce subito le distanze trovando la terza rete che chiude definitivamente il match sul 3-1.
A fine gara resta la delusione nell’ambiente granata, dove si sperava di dare continuità agli ultimi risultati positivi della squadra. Nonostante la sconfitta, però, la classifica resta sostanzialmente invariata nella zona alta: il Matese ha infatti pareggiato e il distacco dal secondo posto rimane di quattro lunghezze.
Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo turno, quando l’Agnonese affronterà proprio il Matese in uno scontro diretto che potrebbe risultare decisivo per riavvicinarsi alla seconda posizione in classifica. Una gara in cui i granata saranno chiamati a mostrare ben altro spirito rispetto a quello visto a Venafro.