Scompare Enrico Cacciavillani, guida della comunitÃ  e punto di riferimento per i piÃ¹ fragili.

Ãˆ venuto a mancare il professore Enrico Cacciavillani, figura di grande rilievo per la comunitÃ agnonese. Insegnante stimato, ha trasmesso conoscenze preziose sia tra i banchi di scuola sia alla cittadinanza, grazie alle sue eclettiche doti.

Ãˆ stato vicesindaco, sindacalista e dirigente dellâ€™Olympia Agnonese, incarnando un impegno costante nella vita politica e sociale, con particolare attenzione ai diritti dei piÃ¹ fragili.

Con la sua morte, Agnone perde una personalitÃ di grande spessore

Le piÃ¹ sentite condoglianze ai familiari.