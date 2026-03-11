Bonefro, trattore si ribalta: conducente soccorso e trasportato in ospedale

Nella mattinata di oggi, mercoledÃ¬ 11 marzo, intorno alle ore 11, si Ã¨ verificato un incidente agricolo nel comune di Bonefro, in via Calvario, a seguito del ribaltamento di un trattore agricolo.

Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra composta da cinque unitÃ con unâ€™autopompa serbatoio (APS) del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo agricolo e dellâ€™area interessata dallâ€™incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti.

Presenti anche i sanitari del Servizio di emergenza 118, che hanno prestato le prime cure al conducente del trattore direttamente sul luogo dellâ€™accaduto. Lâ€™uomo Ã¨ stato successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dellâ€™incidente sono intervenuti anche i militari dellâ€™Arma dei Carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dellâ€™episodio.