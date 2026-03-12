Prefettura di Isernia: selezione per un operatore tecnico a tempo indeterminato

ISERNIA – È stato pubblicato l’avviso per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di una unità di personale con profilo di “operatore tecnico” presso la Prefettura di Isernia.
La procedura rientra nell’avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, che prevede l’individuazione di candidati in numero doppio rispetto ai posti disponibili. L’assunzione sarà a tempo pieno e indeterminato, secondo il CCNL comparto Funzioni Centrali.
L’avviso è stato approvato con Determina Direttoriale n. 33 del 10 marzo 2026 dal Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro. Il personale selezionato sarà destinato alle sedi periferiche del Ministero dell’Interno – Prefettura di Isernia.
Tutti i dettagli e la documentazione sono consultabili sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, nella sezione Albo Pretorio – Determinazioni Direttoriali, all’indirizzo:
http://www.moliselavoro.it
Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di adesione presso il Centro per l’Impiego di Isernia nelle giornate del 24 e 25 marzo 2026. In base alle domande ricevute, l’ufficio provvederà a individuare i candidati aventi titolo per la selezione.