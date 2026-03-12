Il Molise Pride 2026 si terrà a Campobasso il 25 luglio

Il Molise Pride 2026 si terrà il prossimo 25 luglio a Campobasso. A darne l’annuncio sono gli organizzatori di Arcigay Molise, che confermano il ritorno della manifestazione nel capoluogo di regione dopo le edizioni ospitate a Isernia e Termoli. “Abbiamo la data del Molise Pride a Campobasso – spiegano dall’associazione – sarà una giornata indimenticabile: marceremo insieme per celebrare il nostro orgoglio e affermare con forza la nostra esistenza. Si torna a Campobasso dove tutto ebbe inizio”. La manifestazione rappresenta un momento di visibilità e partecipazione per la comunità LGBTQ+ molisana e un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei diritti, dell’inclusione e della parità. Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e istituzioni a unirsi alla parata, che promette di essere un evento colorato, partecipato e simbolico per l’intera regione.

Intanto dal Comune di Campobasso sarebbe pronta una proposta per fare in modo che il corteo possa transitare anche per le vie del centro storico: un modo per rivitalizzare, con suoni e colori, i vicoli del borgo antico.