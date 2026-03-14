Agnone, partecipazione e grande interesse al convegno su Intelligenza Artificiale e comportamento umano

Si è svolto questa mattina, presso Palazzo San Francesco ad Agnone, il convegno dedicato a uno dei temi più attuali del nostro tempo: il rapporto tra l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e le dinamiche del comportamento umano nell’era digitale. L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione di pubblico, con una platea attenta e coinvolta che ha seguito con interesse gli interventi degli esperti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Agnone, è nato dalla collaborazione tra il Centro di riabilitazione psicosociale “La Conca” e la S.I.D.E.P. Molise (Società Italiana per la Deontologia e l’Etica in Psichiatria), con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulle sfide tecnologiche, etiche e psicologiche che caratterizzano la società contemporanea.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del sindaco di Agnone Daniele Saia e del vicesindaco Giovanni Di Nucci, insieme a Tommaso Gualano del DSM – Asrem. A introdurre i temi della giornata è stata Maria Antonietta Carosella, presidente del Centro “La Conca”, che ha sottolineato l’importanza di promuovere momenti di confronto su questioni che incidono sempre più sulla vita quotidiana e sul benessere psicosociale delle persone.

Il primo intervento, affidato al professor Dario Sacchini, docente di Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha affrontato le nuove sfide etiche poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Un tema che ha stimolato riflessioni profonde sul rapporto tra uomo e tecnologia, sulle responsabilità morali e sui possibili scenari futuri.

A seguire, il dottor Sergio Tartaglione, psichiatra e presidente della S.I.D.E.P. Molise, ha proposto una lettura psicologica dei comportamenti digitali contemporanei con l’intervento “Selfie: narcisismo e percezione giubilatoria del sé”, analizzando come social media e cultura dell’immagine stiano influenzando la costruzione dell’identità personale.

La mattinata si è conclusa con un dibattito aperto moderato dal dottor Michele Di Ciocco, psicologo e consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Molise, durante il quale il pubblico ha potuto confrontarsi direttamente con i relatori. Numerosi gli spunti emersi, segno di un interesse diffuso verso temi che riguardano da vicino il futuro della società e la salute mentale.

Un appuntamento che ha confermato quanto sia sentita, anche sul territorio, la necessità di comprendere e governare i cambiamenti portati dalla rivoluzione digitale.