Dopo 7 anni riparte il treno storico Sulmona-Isernia: il fascino delle carrozze anni â€™30 sulla Ferrovia dei Parchi.

Dopo sette anni di assenza torna il treno storico tra Sulmona e Isernia: con la riapertura della linea ferroviaria a Isernia, avvenuta a gennaio, Ã¨ ora possibile riproporre anche i convogli di un tempo sui 128 chilometri tra il Molise e l'Abruzzo.

Un affascinante viaggio bordo di carrozze d'epoca 'Centoporte' anni '20-'30, lungo la suggestiva Ferrovia dei Parchi.

Gli organizzatori - Pallenium Tourism con Fondazione FS Italiane / Treni Turistici Italiani e LeRotaie Molise - hanno annunciato i primi due viaggi in programma sabato 25 aprile (da Sulmona a Isernia) e domenica 26 aprile (da Isernia a Sulmona).

Sono previste soste a Carpinone e a Campo di Giove.