Mino Pecorelli a 47 anni dalla morte





Il 20 marzo 1979, in via Orazio, a Roma, veniva ucciso Mino Pecorelli, giornalista di Sessano del Molise, direttore di OP, l'Osservatore Politico.





Da quarantasette anni si attende un approfondimento finalmente efficace delle indagini â€“ il processo Ã¨ stato riaperto nel 2019 grazie al lavoro di Raffaella Fanelli -, cosÃ¬ da scoprire finalmente ciÃ² che Ã¨ stato piÃ¹ volte avvicinato, sfiorato. Si attende di conoscere il nome di chi ha ucciso Pecorelli, certo. E, poi, di chi ha depistato e di chi ha tentato di denigrare la sua professionalitÃ e, di conseguenza, la sua persona.



