Biodiversità e Identità Nazionale: celebrazione delle Foreste nella Riserva UNESCO di Montedimezzo-Collemeluccio





ISERNIA – In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, che si celebrerà domani 21 marzo, l’Arma dei Carabinieri promuove una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale per rafforzare la consapevolezza sull’importanza degli ecosistemi boschivi e promuovere pratiche sostenibili per le generazioni future. Il tema di quest'anno, "Foreste ed Economie", sottolinea come i boschi siano pilastri fondamentali per il sostentamento, l’occupazione e la sicurezza alimentare globale.



In provincia di Isernia, l’evento assume un rilievo straordinario grazie a una doppia ricorrenza. il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia dedicherà la data del 21 marzo anche alla prima delle giornate del “Made in Italy” previste per l’anno in corso nelle Riserve Naturali dello Stato molisane. L’iniziativa del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è orientata in questa terza edizione alla formazione e alla capacità di trasmettere saperi unici. Il binomio tra Foreste e Made in Italy è indissolubile: l'eccellenza italiana non è solo manifattura, ma nasce dalla cura del paesaggio e dall'uso sapiente delle risorse naturali, materia prima e ispirazione estetica del nostro Paese.



In tale contesto, nella splendida cornice della Riserva della Biosfera MaB UNESCO Collemeluccio – Montedimezzo Alto Molise, l’educazione ambientale incontrerà l’orgoglio nazionale: studenti e docenti del Liceo Scientifico dell’ISIS Majorana – Fascitelli parteciperanno ad una esperienza formativa dedicata alla conoscenza del territorio e alla valorizzazione del patrimonio naturale. L'evento rappresenta il culmine del percorso didattico “Un Albero per il Futuro”, progetto di educazione ambientale dei Carabinieri Forestali che nel Molise, anche nel sesto anno di attività, ha visto la partecipazione di circa mille studenti provenienti dalle province di Isernia, L’Aquila e Frosinone.

Accompagnati dai Carabinieri Forestali, i giovani liceali esploreranno le Riserve Naturali dello Stato Montedimezzo e Collemeluccio, riconosciuti scrigni di biodiversità, per riflettere sul legame tra legalità, tutela dell'ecosistema e contrasto al cambiamento climatico.



