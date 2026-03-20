Il Comune di Vasto attiva la rottamazione per i tributi locali.

Strumento che consentirà la regolarizzazione delle posizioni debitorie riducendo le sanzioni

Per i contribuenti del Comune di Vasto sarà possibile attivare una definizione agevolata (rottamazione) per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie riducendo sanzioni e interessi.

«Sono previste agevolazione sui debiti relativi a tributi locali e ad altre entrate di natura patrimoniale. L’iniziativa – ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna – ha l’obiettivo di aiutare i cittadini e le aziende in difficoltà offrendo l’opportunità di regolarizzare eventuali debiti pregressi. Inoltre il recupero di queste risorse consentirà al Comune di investire di più nei servizi e nella qualità della vita della nostra comunità e di favorire politiche per le fasce deboli.»

«Abbiamo deciso di attivare la “rottamazione”, una misura importante – ha aggiunto l’assessore ai Tributi Gabriele Barisano - per consentire a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione con il Comune. Una scelta che va nella direzione dell’equità e del buon senso: aiutare chi ha avuto difficoltà, favorire la regolarizzazione e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti.»

Il Comune comunicherà tempestivamente ai cittadini, dopo l’approvazione del regolamento, tutte le modalità operative e le scadenze per l’introduzione della misura.