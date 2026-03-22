138° anniversario delle Apparizioni a Castelpetroso, Roberti: “Simbolo identitario del Molise”

In un clima di profonda devozione e partecipazione, la comunità molisana ha celebrato il 138° anniversario delle Apparizioni presso la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, uno dei luoghi simbolo della spiritualità regionale.

La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta dall’Arcivescovo di Campobasso-Bojano, Mons. Biagio Colaianni, che ha guidato il Pontificale sottolineando il valore della fede come elemento di coesione e identità per il territorio. Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha richiamato l’importanza delle Apparizioni non solo come evento storico-religioso, ma come occasione sempre attuale di riflessione e rinnovamento spirituale.

A sottolineare il significato dell’evento è stato anche il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che in una nota ha evidenziato come “Castelpetroso rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la nostra tradizione religiosa e un elemento identitario forte per tutto il territorio molisano”. Parole che ribadiscono il valore non solo spirituale, ma anche culturale e sociale del santuario.

La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, autorità civili e religiose, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Castelpetroso nel panorama della tradizione religiosa molisana. Questo santuario, immerso nella natura e carico di significati, continua ad attrarre pellegrini da tutta Italia, rappresentando un luogo privilegiato di raccoglimento e spiritualità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Rettore della Basilica, don Fabio Di Tommaso, per l’impegno costante e la dedizione quotidiana nella cura e nella valorizzazione di questo luogo sacro. Il suo lavoro contribuisce in maniera significativa a mantenere viva una tradizione che appartiene profondamente all’identità del Molise.

Celebrazioni come questa non sono soltanto momenti liturgici, ma occasioni per rafforzare il legame tra comunità, territorio e storia. Continuare a valorizzare realtà come quella di Castelpetroso significa custodire e tramandare un patrimonio spirituale e culturale che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’anima molisana.