Referendum giustizia, Molise sotto la media: affluenza ferma all’11,48% alle ore 12

Partecipazione contenuta in Molise per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alle ore 12, con tutte le 393 sezioni scrutinate, l’affluenza regionale si è fermata all’11,48%, un dato inferiore rispetto alla media nazionale.

Guardando al dettaglio territoriale, in provincia di Campobasso ha votato l’11,54% degli aventi diritto (265 sezioni su 265), mentre in provincia di Isernia la percentuale si attesta all’11,30% (128 sezioni su 128).

A livello nazionale, la partecipazione risulta più alta: alle 12 si registra infatti un’affluenza del 14,91%, in aumento rispetto al 12,2% rilevato alla stessa ora durante il referendum costituzionale del 2020.

In Molise sono chiamati alle urne complessivamente 237.354 elettori, tra cui 85.659 residenti all’estero. Nel dettaglio, 172.510 appartengono alla provincia di Campobasso e 64.844 a quella di Isernia, distribuiti in 136 comuni e 393 sezioni.

Il quesito referendario riguarda la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. La riforma prevede, tra i punti principali, l’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, una Corte disciplinare di rango costituzionale e l’introduzione del sorteggio per la selezione dei membri degli organi di autogoverno.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi e riprenderanno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.