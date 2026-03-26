Celebrato a Castelpetroso il Precetto Pasquale della Polizia di Stato di Campobasso e di Isernia con i Vescovi delle diocesi molisane.

In vista della Pasqua, nella mattinata odierna presso la Basilica di Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso (IS), è stato celebrato il Precetto Pasquale per il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato delle province di Campobasso e di Isernia.

La Santa Messa è stata presieduta dai tre Vescovi delle Diocesi Molisane, Monsignor Biagio COLAIANNI (Arcivescovo della diocesi di Campobasso-Boiano), Monsignor Claudio PALUMBO (Vescovo della diocesi di Termoli-Larino) e Monsignor Camillo CIBOTTI (Vescovo della diocesi di Isernia-Venafro e di Trivento).

Alla cerimonia, animata dal coro degli Allievi Agenti che stanno frequentando il 233° Corso di formazione presso la Scuola “Giulio RIVERA” di Campobasso, hanno preso parte anche il Cappellano provinciale della Polizia di Stato Don Francesco RINALDI ed una rappresentanza delle Sezioni A.N.P.S del territorio.

Al termine della celebrazione, il Questore di Campobasso Domenico FARINACCI ed il Questore di Isernia Luigi PELUSO hanno consegnato ai Vescovi presenti, per ciascuna delle diocesi molisane, le ampolle contenenti l’olio prodotto dagli alberi di ulivo piantati nel luogo della strage mafiosa di Capaci a Palermo, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i poliziotti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

L’olio è ricavato dal “Giardino della Memoria”, in cui è stato piantato un albero di ulivo per ogni vittima innocente di mafia e del quale si prende cura l’Associazione “Quarto Savona Quindici”, presieduta da Tina Martinez Montinaro, moglie del capo scorta del giudice Falcone.

L’iniziativa, nata nel 2022 dalla collaborazione tra l’Associazione “Quarto Savona Quindici”, la Questura di Palermo e l’Arcidiocesi di Palermo, ha interessato dapprima le diocesi della Sicilia coinvolgendo successivamente, grazie all’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana, tutte le diocesi d’Italia. L’olio di Capaci, simbolo di come anche dalla morte possa rinascere l’amore, una volta benedetto, verrà aggiunto nell’ampolla del Sacro Crisma che sarà consacrato durante la Messa del Giovedì Santo, per arrivare così in tutte le parrocchie italiane.

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