Molise, Trenitalia potenzia i collegamenti: dal 1Â° aprile nuovi treni fino a Caserta e fermata a Carpinone

Campobasso, 30 marzo 2026 Dal prossimo 1Â° aprile 2026, il treno del Regionale di Trenitalia 5191, in servizio commerciale tra Boiano e Vairano-Caianello, prolungherÃ la corsa fino a Caserta. L'orario di partenza da Boiano Ã¨ previsto alle ore 16:17 per raggiungere Caserta alle ore 18:10 mantenendo invariati gli orari delle fermate intermedie a Carpinone (16.38), Isernia (16.49), Roccaravindola (17.04), Venafro (17.11), Sesto Campano (17.20) e Vairano-Caianello (17.34). In aggiunta si segnala che, dal 1Â° aprile 2026, per il treno del Regionale 23351 delle ore 14.35, in servizio commerciale tra Boiano e Roma Termini, Ã¨ stata istituita la fermata di Carpinone (ore 14:49). I canali di acquisto sono aggiornati. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.