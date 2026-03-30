Trivento, don Alberto Conti nominato Delegato regionale delle Caritas di Abruzzo e Molise

Don Alberto Conti, direttore della Caritas Diocesana di Trivento, è stato nominato dalla Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise nuovo Delegato regionale delle Caritas di Abruzzo-Molise.

La comunicazione è stata diffusa da Corrado De Dominicis, che negli ultimi cinque anni ha guidato e coordinato la delegazione Caritas regionale, attraverso un messaggio rivolto ai direttori e vice direttori delle Caritas del territorio. “Accogliamo questa sua disponibilità con sincera gratitudine – si legge nella nota – certi che la sua esperienza, la sua sensibilità pastorale e la sua attenzione alle persone più fragili saranno un dono prezioso per il nostro cammino comune”.

Nel messaggio vengono rivolti a don Alberto gli auguri di buon lavoro, accompagnati dalla preghiera affinché il suo servizio possa essere “fecondo, sereno e sostenuto da una collaborazione fraterna tra tutte le Caritas diocesane”. Espresso anche un ringraziamento per la disponibilità ad assumere l’incarico, definita come un segno concreto di spirito di servizio e dedizione alla missione della Caritas.