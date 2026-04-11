Ultimi giorni di caldo africano: poi tornano piogge e temporali

Ultimi giorni con l'anticiclone. La calda alta pressione ci terrÃ compagnia altre 48 ore, con temperature ben sopra la media e solo poche nubi di passaggio. Tuttavia, da Domenica 12 Aprile Ã¨ atteso un fronte temporalesco che darÃ il via ad una fase decisamente piÃ¹ dinamica e perturbata. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la parentesi stabile e calda. Il bacino del Mediterraneo sarÃ ancora abbracciato da un promontorio del vasto anticiclone africano, un sistema di alta pressione che dal deserto del Sahara si spingerÃ fino al cuore dell'Europa.

Questa configurazione garantirÃ un'atmosfera estremamente stabile, disturbata unicamente da qualche innocua nube di passaggio tra la Liguria e i settori tirrenici. Il vero protagonista sarÃ il caldo: tra Sabato e Domenica ci aspettiamo temperature massime fino a 27Â°C in cittÃ come Firenze, Roma e Palermo, mentre in alcune aree della Sardegna si toccheranno addirittura i 30Â°C. Siamo di fronte a valori che ricordano la fine di Giugno, non la metÃ di Aprile.

Si tratta di un'anomalia termica di ben 7-8Â°C oltre la media stagionale, un dato che ci mette davanti a un'evidenza innegabile: il cambiamento climatico in atto. Il riscaldamento generale Ã¨ ormai una realtÃ tangibile per tutti e non bastano brevi parentesi di maltempo per azzerare una tendenza al rialzo ormai consolidata. Ultimi giorni con l'anticiclone Con lâ€™aumentare del caldo cresce pure il rischio di eventi estremi. In meteorologia, un accumulo di calore si traduce sempre in un aumento dell'energia potenziale in gioco (maggior evaporazione dai mari = piÃ¹ umiditÃ nellâ€™aria). PiÃ¹ fa caldo, piÃ¹ il sistema atmosferico si carica, aumentando il rischio di eventi estremi al primo ingresso perturbato

. Ed Ã¨ proprio quello che ci aspettiamo giÃ dalla serata di Domenica, quando un fronte instabile in discesa dal Nord Europa piomberÃ sull'Italia, innescando piogge e i primi temporali, localmente anche molto intensi, su Piemonte, Liguria e Lombardia. Fonte QUI