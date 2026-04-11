Agnone, corsa alle amministrative 2026: centrodestra ancora senza un nome per il candidato/a sindaco

Il prossimo 25 aprile rappresenta una data cruciale per le elezioni amministrative 2026: Ã¨ infatti il termine ultimo fissato per la presentazione delle liste elettorali nei comuni chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale.

Nel Molise tra questi câ€™Ã¨ Agnone, che si prepara a vivere una nuova fase politica. Il sindaco uscente, Daniele Saia, ha formalizzato la propria ricandidatura, confermando la volontÃ di proseguire il lavoro amministrativo avviato negli anni precedenti.

Accanto a lui, si ripresenterÃ una lista civica che ricalca in larga parte lâ€™attuale squadra di governo. Una scelta nel segno della continuitÃ , che punta a consolidare il percorso intrapreso e a portare avanti i progetti giÃ avviati per il territorio.

Resta ora da capire quale sarÃ il quadro complessivo della competizione elettorale: nelle prossime settimane potrebbero emergere nuove candidature e ulteriori schieramenti pronti a sfidare lâ€™attuale amministrazione. Ma dal centro destra agnonese non giungono notizie degne di nota. Si Ã¨ molto parlato di due candidature a sindaco, dapprima un noto avvocato agnonese, che perÃ² avrebbe rifiutato con convinzione, e successivamente della responsabile scolastica dellâ€™Istituto Omnicomprensivo di Agnone, che a sua volta avrebbe declinato la proposta.

In generale sembra emergere, almeno per ora, una certa difficoltÃ nel trovare disponibilitÃ alla candidatura. Dalle nostre informazioni, nei mesi scorsi si sarebbe tenuta una riunione politica ad Agnone con i rappresentanti provinciali delle varie forze politiche per valutare la possibile composizione di una lista di coalizione, ipotesi vista con favore anche dallâ€™eurodeputato leghista Aldo Patriciello, che in un incontro da noi intervistato nei pressi di Rosello avrebbe sottolineato come una lista unitaria possa rappresentare una soluzione utile, pur ricordando che nei piccoli centri le candidature seguono spesso logiche piÃ¹ personalistiche e difficili da comporre.

Pertanto, ad oggi, non emergono elementi concreti nÃ© sui possibili candidati nÃ© sulla struttura di unâ€™eventuale alternativa, mentre dal tavolo provinciale si parla di interlocuzioni ancora in corso, come riferito anche dal leghista agnonese Scarano.

Il tempo stringe e la scadenza del 25 aprile si avvicina: sarÃ probabilmente solo nelle prossime settimane che il quadro politico si chiarirÃ . Fino ad allora, piÃ¹ che certezze, ad Agnone continuano a circolare ipotesi e indiscrezioni.