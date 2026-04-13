Classica Giovani al Castello di Pescolanciano: Il Duo Ilon interpreta Bach, Beethoven e Franck

Duo Ilon

19 aprile 2026 | Ore 18:00

Castello Ducale d'Alessandro di Pescolanciano.

L'Associazione Culturale Armonia Ã¨ lieta di presentare un nuovo appuntamento del progetto Classica Giovani, dedicato alla valorizzazione dei talenti della musica classica.

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 18:00, la suggestiva cornice del Castello Ducale d'Alessandro di Pescolanciano ospiterÃ un raffinato concerto per violino e pianoforte, interpretato dall'acclamato Duo Ilon.

Nato a Vienna nel 2010 dall'incontro artistico tra la violinista finnico-svedese Sofia Kortelainen e la pianista italiana Eliana Morretti, il Duo Ilon si distingue per l'intensitÃ espressiva e la profonda sintonia musicale. Il nome "Ilon", che in finlandese significa "gioia", rappresenta l'essenza della loro arte: trasmettere emozioni autentiche attraverso la musica. Sotto la guida del Maestro Kozeta Prifti, il duo ha costruito una solida carriera internazionale, esibendosi in prestigiose sedi concertistiche in Europa e oltre.

Programma del Concerto

Johann Sebastian Bach â€“ Sonata in si minore BWV 1014

Ludwig van Beethoven â€“ Sonata in Mi bemolle maggiore Op. 12 n. 3

CÃ©sar Franck â€“ Sonata in la maggiore.

Un evento di grande prestigio, in cui la bellezza della tradizione classica si fonde con l'eleganza interpretativa del Duo Ilon. Un'esperienza unica e coinvolgente, immersa nell'atmosfera storica e affascinante del Castello Ducale d'Alessandro di Pescolanciano.

Patrocinato dal CSV Molise e del Comune di Pescolanciano, in collaborazione con l'associazione culturale Intramontes.

Evento con prenotazione obbligatoria whatsapp al 3294294079



