Il Comune di Venafro assegna 8 nuovi alloggi popolari: sostegno concreto a famiglie in difficoltÃ 

Lo scorso 26 marzo, con Decreti Sindacali, sono state disposte 8 nuove assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui lo IACP aveva comunicato la disponibilitÃ . Si Ã¨ cosÃ¬ dato seguito alla graduatoria definitiva generale attualmente in essere, approvata il 24 giugno 2025 a conclusione della procedura espletata con avviso pubblico.

Gli alloggi sono dislocati in diverse palazzine situate tra via Quinto Orazio Flacco e via Cristoforo Colombo e sono stati assegnati dopo aver provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda dei singoli aventi diritto.

Ricordiamo che, in base alla legge regionale in materia, i criteri di valutazione fanno riferimento a reddito, disabilitÃ , nucleo monoparentale con figli minori, riserve per situazioni di particolari fragilitÃ sociale. Seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, le assegnazioni tengono conto, poi, del principio di adeguatezza tra le dimensioni dell'alloggio disponibile e la composizione del nucleo familiare, oltre all'assenza di eventuali barriere architettoniche in caso di nucleo con persone diversamente abili.

Nell'attuale graduatoria con validitÃ di 2 anni e scadenza nel 2027, oltre agli 8 nuclei per cui Ã¨ stata disposta la recente assegnazione, sono presenti ulteriori 23 aventi diritto. Per costoro il Comune potrÃ procedere all'assegnazione degli alloggi popolari soltanto a mano a mano che lo IACP, proprietario degli immobili, comunicherÃ di avere disponibilitÃ di appartamenti liberi.

Particolarmente soddisfatta Ã¨ Anna Barile , Consigliera Delegata all'Edilizia Residenziale Pubblica: Â«Per l'Amministrazione Comunale queste assegnazioni costituiscono motivo di gioia e soddisfazione, avendo posto da sempre grande attenzione nei confronti del sociale e delle situazioni di particolare bisogno e fragilitÃ . Le assegnazioni di questi giorni si aggiungono alle tante che sono state disposte dal 2018, da quando sono titolare della delega in materia. Abbiamo sempre avuto molta attenzione alla puntualitÃ nell'espletamento delle procedure per la raccolta delle richieste di alloggi, pubblicando nuovi bandi ogni volta che si Ã¨ giunti alla scadenza biennale delle graduatorie. Rispetto al passato, quando le graduatorie duravano anche 10 anni, la precisione nell'espletamento delle procedure consente, adesso, di tenere conto delle nuove fragilitÃ a mano a mano che si verificano, cosÃ¬ da potere avere un quadro sempre aggiornato dei bisogni di alloggi popolari. Il lavoro sinergico con gli uffici, che voglio ringraziare per l'impegno profuso, consente di procedere rapidamente alle assegnazioni, non appena ci giungono le segnalazioni da parte dello IACP di alloggi disponibili. In questo senso, nei prossimi giorni provvederemo a inviare una nuova richiesta all'Istituto per sollecitare la verifica puntuale di eventuali ulteriori alloggi liberi, in modo da potere arrivare anche a ulteriori assegnazioni. Intanto queste 8 assegnazioni sono un risultato di cui sono particolarmente soddisfatta, auspico che per queste famiglie questo risultato possa rappresentare un punto di partenza verso un futuro piÃ¹ serenoÂ».