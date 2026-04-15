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Consigliere Regionale Fabio Cofelice:“Inaccettabili le dichiarazioni di Trump contro il Papa”

Attualità
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“Inaccettabili le dichiarazioni di Trump contro il Papa” ,
lo
afferma il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Coordinatore
in Molise del Partito di Noi Moderati.
Il Segretario di Noi Moderati interviene con fermezza sulle recenti
dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei
confronti del Santo Padre.
“Scandalose le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti
nei
confronti del Papa in un tempo segnato da crisi e conflitti che
offendono la dignità di ogni cristiano; la Politica –
afferma
Cofelice
- ha il dovere di reagire”


 

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