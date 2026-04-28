Agnone, legna da ardere a 8,50 euro al quintale: domande entro il 16 maggio 2026



Il Comune di Agnone ha reso noto che, anche per l’anno 2026, sarà destinata ai cittadini residenti una fornitura di legna da ardere per uso civico. Il materiale, di tipo misto (cerro e latifoglie) e di pezzatura commerciale, proviene dal bosco comunale “Selvapiana”.

Il prezzo stabilito è di 8,50 euro al quintale, IVA inclusa. A tale importo si aggiunge il costo del trasporto, pari a 1,00 euro al quintale (IVA inclusa), che dovrà essere corrisposto direttamente alla ditta incaricata.

Ogni nucleo familiare potrà richiedere un quantitativo massimo di 40 quintali. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 maggio 2026.

I cittadini interessati potranno inoltrare la richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it oppure consegnarla a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

L’iniziativa rientra tra le misure volte a sostenere le esigenze energetiche delle famiglie locali, valorizzando al contempo le risorse boschive del territorio.