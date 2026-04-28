Agnone, relazione di fine mandato: conti stabili ma poche evidenze sui risultati

Agnone chiude il mandato amministrativo 2020â€“2025 con conti in ordine e una gestione improntata alla stabilitÃ . Ãˆ quanto emerge dalla relazione di fine mandato, documento che fotografa lâ€™attivitÃ dellâ€™ente negli ultimi cinque anni.

Il Comune non ha mai fatto ricorso a procedure di dissesto o predissesto e ha garantito continuitÃ nei servizi fondamentali, anche durante le fasi piÃ¹ complesse come lâ€™emergenza pandemica. Sul piano finanziario, i parametri indicano una situazione complessivamente solida, senza condizioni di deficit strutturale.

Dal punto di vista organizzativo, lâ€™ente ha operato con una struttura di 32 dipendenti suddivisi in quattro aree principali, assicurando la continuitÃ amministrativa. Parallelamente, Ã¨ stata intensa lâ€™attivitÃ normativa: numerosi i regolamenti approvati, tra cui quelli su tributi, volontariato civico, politiche giovanili, urbanistica e lavoro agile.

Sul fronte fiscale, la linea adottata Ã¨ stata quella della continuitÃ : aliquote IMU e addizionale IRPEF sono rimaste invariate per tutto il quinquennio, mentre la gestione della TARI si Ã¨ adeguata alle direttive nazionali, in particolare quelle dellâ€™AutoritÃ di regolazione. Una scelta che ha garantito stabilitÃ , ma che solleva interrogativi sulla capacitÃ di introdurre politiche fiscali piÃ¹ innovative o mirate.

Tuttavia, accanto agli elementi positivi, emergono alcune criticitÃ . La relazione appare infatti fortemente descrittiva e poco orientata alla valutazione dei risultati concreti. Mancano indicatori chiari sullâ€™impatto delle politiche adottate, rendendo difficile comprendere quanto le azioni intraprese abbiano effettivamente migliorato la qualitÃ dei servizi o la vita dei cittadini.

Anche lâ€™assenza di dati comparativi, sia nel tempo sia rispetto ad altri comuni simili, limita la possibilitÃ di valutare lâ€™efficienza reale della gestione amministrativa. Lâ€™intensa produzione di regolamenti, pur significativa, non Ã¨ accompagnata da una verifica sullâ€™effettiva applicazione e sui benefici generati.

Sul piano tributario, la stabilitÃ delle aliquote puÃ² essere letta come un elemento di equilibrio, ma anche come segnale di scarsa flessibilitÃ . In particolare, la gestione della TARI appare complessa e poco accessibile per i cittadini, fortemente condizionata da meccanismi tecnici e normativi esterni.

Infine, il sistema dei controlli interni risulta formalmente corretto, ma con rilievi definiti per lo piÃ¹ di carattere procedurale. Un aspetto che potrebbe indicare un approccio piÃ¹ burocratico che sostanziale al monitoraggio dellâ€™azione amministrativa.

Nel complesso, il quinquennio si chiude con un Comune stabile e amministrativamente ordinato, ma con margini di miglioramento sul fronte della trasparenza dei risultati, della capacitÃ di innovazione e della valutazione concreta delle politiche pubbliche.