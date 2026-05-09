Agnone, lo sport scende in campo: al Circolo San Pio il Torneo Amatoriale di Bocce a coppie

AGNONE – La tradizione e la voglia di stare insieme tornano protagoniste ad Agnone. Il Circolo di Conversazione San Pio ha annunciato ufficialmente l’organizzazione del “Torneo Amatoriale di Agnone”, una gara a coppie dedicata al gioco delle bocce che promette di animare la prossima primavera agnonese.
Il programma della giornata
L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio 2026. La competizione seguirà un ritmo serrato:
Ore 10:00: Inizio dei gironi eliminatori.
Pomeriggio: Fase calda del torneo con lo svolgimento delle semifinali e della finalissima.
Iscrizioni e partecipazione
Il Presidente del Circolo, Luciano Lomolino, invita tutti gli appassionati a partecipare. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio 2026 direttamente a Luciano (contatto telefonico: 333.3954872). La quota di partecipazione è stata fissata nella cifra simbolica di 5 euro a coppia, rendendo l'evento accessibile a chiunque voglia mettersi in gioco.
Premi all’insegna del territorio
Oltre alla gloria sportiva, in palio ci sono i sapori della nostra terra. L'organizzazione ha previsto premi per le prime tre coppie sul podio:
1ª, 2ª e 3ª coppia classificata: Riceveranno ciascuna un ricco cesto di prodotti locali, eccellenze gastronomiche del territorio che sottolineano il legame tra sport e valorizzazione delle risorse locali.
L’evento, che gode del patrocinio istituzionale, rappresenta un’occasione importante per riscoprire il valore della socialità attraverso un gioco antico e sempre amato come quello delle bocce.