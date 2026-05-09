Appello al Voto: Amalia Gennarelli â€“ La concretezza al servizio di Agnone

Cittadine e cittadini di Agnone,

In questi anni ho imparato che amministrare non Ã¨ una questione di slogan, ma di responsabilitÃ , numeri e presenza costante. Mi ricandido perchÃ© credo fermamente che il lavoro iniziato debba essere portato a compimento con la stessa serietÃ e trasparenza che hanno contraddistinto il mio impegno per il bilancio e la gestione della cosa pubblica.

Il mio appello non Ã¨ fatto di promesse irraggiungibili, ma di fatti:

SoliditÃ finanziaria: Abbiamo lavorato duramente per rimettere in ordine i conti del Comune, garantendo i servizi essenziali senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

Programmazione: Sappiamo dove vogliamo andare. La nostra visione per Agnone Ã¨ quella di un borgo che sa valorizzare le sue radici ma che guarda all'innovazione e all'efficienza amministrativa.

LealtÃ e Squadra: Faccio parte di un gruppo coeso che mette l'amore per Agnone davanti a ogni interesse personale.

Scegliere la nostra lista significa scegliere la continuitÃ di un buon governo e la sicurezza di affidarsi a chi conosce profondamente i meccanismi della macchina comunale.

Il 24 e 25 maggio, non restare a guardare. Scegli la competenza, scegli la passione. Vota Amalia Gennarelli per Agnone.