Casearia 2026, la 4Â° Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani torna ad Agnone dal 28 al 30 agosto

La manifestazione piÃ¹ grande del Centro-Sud punta su biodiversitÃ , innovazione e particolaritÃ delle produzioni casearie, con ospiti speciali, laboratori, showcooking e il premio Casearia Awards.

Tre giorni, una cittÃ , un patrimonio vivo. Casearia â€“ Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, unica nel Centro-Sud, si prepara alla sua quarta edizione e lo fa con diverse novitÃ , tra cui una nuova casa digitale, un sito rinnovato, la promessa di un'edizione piÃ¹ ricca e sorprendente, capace di raccontare il formaggio italiano in tutta la sua complessitÃ e ingolosire locali, turisti e appassionati.

Casearia 2026 si terrÃ il 28, 29 e 30 agosto 2026, ad Agnone, nel cuore del Molise, cittÃ insignita del riconoscimento di CittÃ del Formaggio ONAF e sede naturale per storia, economia e tradizione, di un evento che negli anni si sta trasformando in un punto di riferimento per produttori, operatori del settore, e amanti del formaggio di tutta Italia. Queste le coordinate su cui si svilupperÃ la quarta edizione: lâ€™innovazione e la particolaritÃ delle produzioni casearie, espressione della biodiversitÃ dei diversi territori italiani, nuovi contenuti (che saranno resi noti nei prossimi mesi), protagonisti internazionali e nazionali del mondo dellâ€™enogastronomia, nuove storie ed esperienze da vivere.

I numeri dell'ultima edizione sono la base da cui Casearia 2026 riparte per rendere lâ€™evento ancora piÃ¹ attrattivo: 70 espositori, oltre 250 produzioni, migliaia di visitatori ad Agnone in tre giorni, e oltre 2 milioni di visualizzazioni sui canali social. Una platea reale e una comunitÃ digitale in crescita costante, che insieme disegnano il profilo di una fiera che non si accontenta di celebrare il formaggio, ma lo porta dove puÃ² essere davvero visto, scelto, raccontato.

Per il 2026, la call per gli espositori Ã¨ ufficialmente aperta. Possono candidarsi produttori di formaggi e latticini, caseifici e aziende agricole, consorzi, cooperative, reti territoriali, realtÃ legate alla trasformazione, al packaging e all'intera filiera. I posti sono limitati: la scadenza per la candidatura Ã¨ il 30 giugno 2026. Il modulo Ã¨ disponibile sul sito ufficiale, all'indirizzo www.fieracasearia.it/esponi.

In occasione della Fiera, ci sarÃ anche la premiazione dei Casearia Awards, con lâ€™obiettivo di dare riconoscimento pubblico alle realtÃ e ai prodotti che si distinguono per qualitÃ , identitÃ e capacitÃ di interpretare il formaggio in modo autentico e contemporaneo. Il premio dÃ particolare attenzione ai formaggi a pasta filata, a base di latte vaccino, bufalino, ovino, caprino o misto, incluse produzioni stagionate o elaborate. Per i soli espositori alla Fiera sarÃ possibile iscrivere anche prodotti nelle categorie di formaggi a pasta dura, semidura e formaggi elaborati, per un numero massimo di 5 campioni per categoria. Il premio Ã¨ organizzato con il patrocinio di ONAF â€“ Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, garanzia di rigore e competenza nella valutazione.

Il programma dell'edizione 2026 sarÃ ricco di contenuti, tra degustazioni guidate, showcooking, masterclass, sconti nei musei cittadini, laboratori per famiglie, visite alla cittÃ e al suo patrimonio artigiano e storico-artistico, ma le novitÃ piÃ¹ attese sono ancora avvolte nel riserbo. Quello che Ã¨ certo Ã¨ che Casearia 2026 intende crescere ancora, consolidando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per il settore e, insieme, di motore di attrattivitÃ per il Molise.

Casearia â€“ Fiera dei formaggi italiani

Dal 28 al 30 agosto 2026

Agnone (IS), Molise.

Email: info@fieracasearia.it

Sito web: www.fieracasearia.it

Tel. +39 3770829148

Sede: Palasport Agnone, Viale Europa â€“ 86081, Agnone (IS)