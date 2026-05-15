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Auguri per i 40 anni a Jessica Vitullo: da Bagnoli a Poggio Sannita, una vita tra famiglia, lavoro e amore per il territorio

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Tantissimi auguri a Jessica Vitullo per i suoi  40 anni, stimata parrucchiera di Poggio Sannita, punto di riferimento per clienti che arrivano da tutto il circondario grazie alla sua professionalitÃ , alla passione e alla cordialitÃ  che mette ogni giorno nel suo lavoro.

Dal 2009, lasciando Bagnoli per trasferirsi a Poggio Sannita, Jessica ha costruito con amore e determinazione una splendida vita insieme al marito Antonio, formando una bellissima famiglia impreziosita dai figli Dominik e Alex. Con impegno e sacrificio ha anche avviato con successo la sua attivitÃ  di parrucchiera, conquistando negli anni lâ€™affetto e la fiducia di tante persone.

In questo giorno speciale, le amiche le rivolgono con affetto i piÃ¹ sinceri auguri di felicitÃ , serenitÃ  e soddisfazioni, personali e professionali.
Che il sorriso che regala ogni giorno agli altri possa accompagnarla sempre, insieme allâ€™amore della sua famiglia e delle persone che le vogliono bene.

Buon compleanno Jessica!

 Auguri dalla redazione di Altomolise.net

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