Auto fuori strada sulla SR 627: danneggiata tubazione del gas, evacuate due famiglie

Vigili del fuoco del Comando di Isernia intervenuti con due squadre, poco prima le 1:30, per un incidente stradale stradale in località fragnete - campo largo sulla SR 627 km72+100. Un auto con a bordo un ragazzo del posto, è uscita fuori strada, urtando violentemente i contatori del

Gas metano, provocando una grossa fuoriuscita di gas dalle tubazioni. Il ragazzo è uscito da solo all' interno della propria autovettura, ma è stato comunque affidato alle cure del 118 .

La strada è stata chiusa per tutto il tempo necessario di messa in sicurezza dell'area. Vigili del fuoco e polizia hanno evacuato a scopo precauzionale anche due famiglie, fatte rientrare nelle proprie abitazioni ad intervento concluso .

Sul posto presente polizia di Stato, carabinieri, 118 e tecnici del gas per la riparazione delle tubazioni rotte .

Le operazioni sono terminate poco prima delle 3:30. Situazione rientrata nella normalità.