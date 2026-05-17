Agnone protagonista a Roma: successo per il Gruppo Folk “Il Rintocco Molisano” al 5° Cooking Show Internazionale

Una giornata all’insegna della cultura, della condivisione e delle tradizioni gastronomiche ha visto protagonista anche il Molise al 5° Cooking Show Internazionale, tenutosi a Roma e organizzato dall’Associazione MOSAICO ITALO-CROATO. Un evento che ha riunito 23 Paesi da tutto il mondo, trasformando la capitale in un vero crocevia di sapori, culture e identità.

Tra i partecipanti anche il Gruppo Folk “Il Rintocco Molisano” di Agnone, che ha rappresentato l’Italia portando in scena due eccellenze della tradizione culinaria locale: la storica zuppa alla sante e il dolce tipico “La Campana”, realizzato dalla Dolciaria Labbate & Mazzotta.

La zuppa alla sante, piatto simbolo delle feste più importanti della tradizione agnonese, ha conquistato i presenti con la sua ricchezza di sapori: brodo di gallina, polpettine di vitello, pezzetti di caciocavallo stagionato, palline di formaggio fritte e pane intriso nell’uovo e abbrustolito. Un insieme di ingredienti che racconta la storia e l’identità gastronomica del territorio.

A completare la proposta culinaria, il dolce “La Campana”, una vera sinfonia di mandorle e noci nell’impasto, con copertura al cioccolato e la caratteristica forma ispirata alla campana di Agnone. Un dessert che ha chiuso in bellezza la presentazione, raccogliendo apprezzamenti e curiosità da parte dei partecipanti internazionali.

«Nonostante l’abbondante disponibilità… tutto è finito in poco tempo», raccontano dal gruppo, sottolineando il successo riscosso dalle preparazioni e i numerosi complimenti ricevuti da chi ha avuto modo di assaggiarle. Il tavolo del gruppo molisano è stato tra i più visitati dell’intero evento, confermandosi una preziosa vetrina per il territorio e le sue tradizioni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Presidente Ivana Milina e alla Responsabile del progetto Zrinka Babić, per l’organizzazione e l’opportunità offerta di partecipare a un evento di respiro internazionale.

Il Gruppo Folk “Il Rintocco Molisano” ha infine voluto salutare tutti i gruppi partecipanti, sottolineando lo spirito di amicizia e condivisione che ha caratterizzato la manifestazione: «Siamo stati bene!». Un’esperienza che ha portato ancora una volta il Molise e le sue tradizioni al centro della scena internazionale, tra cultura, cucina e identità.