Scomparsa Alessio e Simone Gentile, il cordoglio dei consiglieri regionali Pd

Ci uniamo, con profonda e commossa partecipazione, all'immenso dolore che ha colpito il Sindaco Lino Gentile, la sua famiglia e l'intera comunità di Castel del Giudice, a causa della tragica improvvisa scomparsa di Alessio e Simone.

Giunga a loro, in un momento di così grande disperazione, il nostro abbraccio e la nostra vicinanza.

I Consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico, Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli.