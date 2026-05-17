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Scomparsa Alessio e Simone Gentile, il cordoglio dei consiglieri regionali Pd

Attualità
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Ci uniamo, con profonda e commossa partecipazione, all'immenso dolore che ha colpito il Sindaco Lino Gentile, la sua famiglia e l'intera comunità di Castel del Giudice, a causa della tragica improvvisa scomparsa di Alessio e Simone. 

Giunga a loro, in un momento di così grande disperazione,  il nostro abbraccio e la nostra vicinanza.
I Consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico, Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli.
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