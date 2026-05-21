Trivento, lunedÃ¬ 25 maggio Open Day gratuito dedicato ai bambini da Montecarlo Luxury Smile

Il centro odontoiatrico Montecarlo Luxury Smile di Trivento, guidato dal dott. Francesco Montecarlo insieme al suo team, Ã¨ diventato negli anni un punto di riferimento per il territorio, grazie a professionalitÃ e attenzione verso pazienti di ogni etÃ . LunedÃ¬ 25 maggio, a partire dalle ore 15, lo studio aprirÃ le porte ai piÃ¹ piccoli con un Open Day gratuito dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Lâ€™iniziativa nasce con lâ€™obiettivo di far vivere ai bambini un approccio sereno e positivo al mondo odontoiatrico, trasformando la visita dal dentista in unâ€™esperienza tranquilla, educativa e accogliente. Durante il pomeriggio saranno effettuati gratuitamente:

check-up completi;

controlli di bocca e carie;

esami diagnostici digitali;

momenti di educazione alla corretta igiene orale.

Non mancheranno inoltre sorprese e attivitÃ pensate per rendere lâ€™esperienza ancora piÃ¹ piacevole.

Lâ€™Open Day permetterÃ inoltre di conoscere da vicino il team medico e gli ambienti dello studio, pensati per accogliere i piccoli pazienti in un clima familiare e rassicurante. La partecipazione Ã¨ gratuita, ma i posti sono limitati ed Ã¨ consigliata la prenotazione ai numeri 338 5689058 / 379 2521159.



