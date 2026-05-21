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Crollo del ponte sul Trigno, controlli e verifiche alla foce: nessun esito nelle ricerche di Domenico Racanati

AttualitÃ 
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A oltre un mese e mezzo dal crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto lo scorso 2 aprile lungo la SS16 nel territorio di Montenero di Bisaccia, proseguono le attivitÃ  di controllo e verifica nellâ€™area interessata dal cedimento.

Nella giornata di oggi, 21 maggio, sono intervenuti il personale della Guardia Costiera di Termoli, con il supporto del 1Â° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera proveniente da San Benedetto del Tronto (AP), impegnati nelle operazioni nellâ€™area della foce del Trigno, a supporto delle attivitÃ  investigative coordinate dalla Procura di Larino.

Al momento non emergono ulteriori sviluppi sul caso di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie (BT) disperso dal giorno del cedimento della struttura.

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