L'arte sulla pelle e il rombo dei motori: torna il Molise Tattoo Kustom Show 2026, Auditorium Unità d'Italia di Isernia

Torna l'appuntamento più atteso dagli amanti dell'inchiostro, della cultura Kustom e delle vibrazioni rock. Il 23 e 24 Maggio 2026, l'Auditorium Unità d'Italia di Isernia (Corso Risorgimento 221) si trasformerà nell'epicentro di una manifestazione che promette di lasciare il segno. Il Molise Tattoo Kustom Show riapre le sue porte per un'edizione che si preannuncia come un punto di riferimento non solo regionale, ma nazionale, capace di unire sotto lo stesso tetto diverse generazioni e culture urbane.

Una locandina old school, dall'alto valore artistico, risulta essere la perfetta sintesi visiva di un evento che celebra la libertà, l'artigianalità e la creatività senza filtri.

"Un mondo che continua ad affascinare": le parole degli organizzatori.

Il cuore del festival rimane indubbiamente il tatuaggio, inteso non come una moda passeggera, ma come un linguaggio artistico millenario ed eterno. Dietro le quinte, la macchina organizzativa lavora incessantemente per superare il successo degli anni precedenti.

"Quello del tatuaggio e della cultura Kustom - continuano gli organizzatori - è un mondo che non smette mai di evolversi, ma che mantiene radici solidissime. Continua ad affascinare persone di ogni età. Con questa nuova edizione vogliamo superare ogni barriera e continuare a coinvolgere quanti più appassionati possibili. Il nostro obiettivo è creare una grande comunità, un luogo di condivisione dove l'inchiostro, la musica e i motori parlino la stessa lingua".

E se di giorno i protagonisti assoluti saranno i migliori tatuatori sulla scena, le serate del Molise Tattoo Kustom Show promettono di far saltare gli amplificatori.

Il cartellone degli eventi live è guidato dal collettivo HIGH VOLTAGE XO, un nome che è già una garanzia di pura adrenalina. Sabato 23 maggio sarà la notte centrale del divertimento con un live show esclusivo targato High Voltage, arricchito dalla presenza magnetica di Titilla May.

A dare un tocco di classe e autenticità alla selezione musicale ci penserà una colonna portante delle console rock: Old Bob - Rock Vinyl Selecta. Con i suoi iconici vinili, le cuffie saldate alle orecchie e un look da vero biker, Old Bob trasformerà l'auditorium in un tempio del rock 'n' roll underground, selezionando i migliori solchi della storia della musica da ballare e ascoltare.

Per agevolare la permanenza dei visitatori e degli artisti che arriveranno da tutta Italia, è stata rilasciata una Hotel List ufficiale con le migliori strutture ricettive convenzionate o consigliate della zona di Isernia.

1. Grand Hotel Europa Tel: 0865 2126 / WhatsApp: 366 264 6135

2. B&B Antica Dimora Tel: 333 481 4716

3. B&B Porta Castello Tel: 334 618 2763

4. B&B Sole e Luna Tel: 388 114 2660

5. Bellavista Bedroom Tel: 320 720 4487

6. Alloggi Be Deluxe Tel: 328 963 8237