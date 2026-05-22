FIOM Molise: preoccupazione per il piano Stellantis “FaSTLAne 2030” e richiesta di rilancio degli investimenti su Termoli

La FIOM TERRITORIALE MOLISE esprime forte preoccupazione all'indomani della presentazione del piano strategico "FaSTLAne 2030" da parte del CEO di Stellantis, Antonio Filosa. I numeri illustrati a livello europeo delineano una drastica riduzione della capacità produttiva installata di 800 mila veicoli (passando da 4,65 a 3,85 milioni all'anno), un taglio che rischia di gravare pesantemente sugli ammortizzatori sociali dei lavoratori.

​Per lo stabilimento di Termoli, sebbene il piano confermi la continuità dei motori termici Euro 7 (GSE/FireFly) e l'arrivo di nuovi cambi (eDCT), resta del tutto irrisolto il problema della saturazione occupazionale e produttiva nel medio-lungo termine. ​Preso atto che il progetto della Gigafactory è attualmente chiuso, la FIOM TERRITORIALE MOLISE rivendica con forza un principio imprescindibile: tutti gli investimenti pubblici e privati originariamente previsti e stanziati per la Gigafactory devono essere tassativamente mantenuti e destinati a Termoli. Queste risorse economiche non possono sparire o essere dirottate altrove; devono invece essere impiegate sul nostro territorio per finanziare e garantire l'assegnazione di nuovi prodotti industriali in grado di assicurare il futuro del sito. ​Mentre gli annunci di nuovi modelli elettrificati si concentrano in altri poli (come il progetto E-Car a Pomigliano), non si può accettare che il Molise venga privato del suo pilastro tecnologico ed economico senza alcuna alternativa reale. ​La Gigafactory è definitivamente bloccata, ma i soldi promessi a questo territorio devono restare qui.

Pretendiamo che gli investimenti pubblici e privati vengano riconvertiti immediatamente per portare nuove produzioni e nuovi prodotti a Termoli, senza escludere una riapertura della discussione sulla possibilità di realizzare una Gigafactory.

La FIOM TERRITORIALE MOLISE ritiene pertanto insufficiente l'attuale impianto strategico. Diventa ora fondamentale e urgente l'apertura di un tavolo di confronto specifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutelare i livelli occupazionali, vincolare le risorse economiche alla nostra regione.