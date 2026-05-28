Aperto il bando per diventare un orchestrale della Banda dellâ€™Esercito

Roma, 28 maggio 2026. Ãˆ aperto fino al prossimo 19 giugno il concorso pubblico per l'ammissione di 10 orchestrali presso la banda musicale dellâ€™Esercito Italiano, rivolto ai cittadini italiani di etÃ compresa tra i 18 e i 40 anni che abbiano conseguito, in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma in uno degli strumenti riportati nel bando di concorso.

La domanda di partecipazione puÃ² essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l'accesso tramite SPID o Carta d'IdentitÃ Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, Ã¨ possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell'Esercito.

Fondata nel 1964, la Banda dellâ€™Esercito Ã¨ il complesso musicale rappresentativo della Forza Armata composto da 102 elementi, un maestro direttore, un maestro vice direttore e un archivista, tutti laureati al conservatorio e reclutati tramite concorso.

Il suo repertorio spazia da quello celebrativo a quello lirico sinfonico, con particolare predilezione per la musica originale per Banda, approfondita sia in pagine storiche che in brani dalla piÃ¹ viva attualitÃ . La sua esecuzione dellâ€™Inno Nazionale Italiano, registrata nella versione fedele alla partitura originale di Novaro, Ã¨ stata scelta e inserita, tra i simboli della Repubblica, sul sito internet del Quirinale.

La Banda vanta partecipazioni nelle piÃ¹ importanti rassegne musicali e Festival Nazionali e Internazionali, oltre che collaborazioni con artisti di fama mondiale sia nellâ€™ambito della musica classica, che nellâ€™ambito della musica leggera, ambiti nei quali ha sempre riscosso plauso e apprezzamento.

La Banda Ã¨ impegnata per i servizi istituzionali e in unâ€™intensa attivitÃ concertistica, che lâ€™ha vista protagonista nei piÃ¹ prestigiosi teatri italiani ed esteri. In particolare, nel corso dellâ€™ultimo anno, la Banda ha partecipato allâ€™Expo a Osaka in Giappone, al Ball der Offizier a Vienna, e si Ã¨ esibita alla Scala di Milano e nei principali teatri italiani per concerti a sostegno di iniziative solidali.